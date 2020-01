Roest pakt EK-goud op 5000 m met baanrecord, zilver Kramer

Patrick Roest heeft bij de EK afstanden in Heerenveen goud gewonnen op de 5000 meter. De 24-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma zegevierde in Thialf met een baanrecord van 6.08,92. Sven Kramer eindigde op bijna 2 seconden als tweede met een tijd van 6.10,76. De Rus Denis Joeskov hield in de achtste en laatste rit Jorrit Bergsma van brons af: 6.12,26 tegen 6.12,51.

Roest is dit seizoen nog ongeslagen op de 5000 meter. Hij won eerder al twee wereldbekerwedstrijden en hij was ook de beste tijdens de wereldbekerkwalificatie en de NK afstanden, beide in Thialf.