Schaatser Thomas Krol: geen ‘mister nice guy’ meer

Er was ooit een tijd dat schaatser Thomas Krol zichzelf te veel wegcijferde. Uit bescheidenheid en bij gebrek aan voldoende geloof in eigen kunnen nam hij lange tijd min of meer genoegen met een plek op de achtergrond. Totdat succescoach Jac Orie hem na de Winterspelen van 2018 in Zuid-Korea, waar hij niet aan mocht deelnemen, bij Jumbo-Visma onder zijn hoede nam. Zijn rol op het tweede plan, als ideale sparringpartner en ‘mister nice guy’, veranderde in een hoofdact als winnaar en als criticaster van de internationale schaatsunie ISU.

“De rollen zijn nu omgedraaid, dat is een mooie transformatie in twee jaar”, sprak Krol zelfbewust na zijn winnende tijd bij de EK afstanden in Thialf op de 1500 meter. In 2018 eindigde hij bij de niet zo sterk bezette EK in Kolomna nog als tweede achter de Rus Denis Joeskov.

“Hier staat een andere Thomas. Die van twee jaar geleden gaf Joeskov nog onnodig voorrang op de kruising. Daarna kwam het litteken van het missen van de Winterspelen. Sindsdien zijn er veel dingen voor mij veranderd. Ik heb bij Jumbo-Visma veel meer zelfvertrouwen gekregen. Mede daardoor ben ik een winnaar geworden.”

Krol heeft nu de wereldtitel, de Europese titel en de Nederlandse titel op de 1500 meter in bezit. “Een mooi rijtje, maar nog niet compleet. De olympische titel ontbreekt nog. Die staat pas in 2022 op het spel, dat is nog ver weg.”

Krol kon zich in Thialf nog niet meten met ploeggenoot Kjeld Nuis. De tweevoudig olympisch kampioen (1000 en 1500 meter) kreeg na zijn zware griepaanval, waardoor hij de NK afstanden eind december miste, geen aanwijsplekken voor de EK. “Kjeld kan mijn winnende tijden rijden, maar dat is zeker niet vanzelfsprekend. We zullen het bij de WK afstanden volgende maand in Salt Lake City moeten gaan uitvechten.”

Krol was extra blij met zijn Europese titel vanwege zijn recente kritiek op het veel te krappe EK-programma. Met pijn in zijn hart moest hij zich afmelden voor de teamsprint, omdat die race kort na de 1500 meter werd verreden. Na de afzegging van Krol trok Nederland zich als kanshebber op goud terug voor dit onderdeel. “Ik heb in de afgelopen week mijn boosheid en frustratie richting de ISU vaak geuit, terwijl ik juist alleen maar met racen bezig wil zijn. Des te mooier is het nu dat ik ondanks al die onrust de 1500 meter heb gewonnen.”