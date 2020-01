Schaatsster Leerdam slaat ook 500 meter over

Schaatsster Jutta Leerdam heeft zich bij de EK afstanden in Heerenveen vlak voor het begin van de 500 meter teruggetrokken. De 21-jarige sprintster van Team Reggeborgh ondervindt nog te veel hinder van een lichte blessure. Ze hoopt zondag nog wel op de 1000 meter van start te kunnen gaan.

Leerdam won eind vorige maand bij de NK afstanden goud op de 500 en 1000 meter. Ze meldde zich vrijdag in Thialf ook al af voor de teamsprint. Met Ireen Wüst als vermoeide vervangster, na haar winst op de 1500 meter, behaalde de Nederlandse ploeg achter Rusland zilver.

Wüst was ook voor de 500 meter eerste reserve. Ze kon door de late afzegging van Leerdam niet meer aan het deelnemersveld worden toegevoegd. “Zonde en balen. Ik was er klaar voor”, liet Wüst teleurgesteld op Twitter weten. Ze is weliswaar geen kanshebber op de 500 meter, maar de vijfvoudig olympisch kampioene schaatst graag in een vol Thialf. Het enthousiaste publiek geeft haar naar eigen zeggen extra energie.