Servië als eerste naar finale ATP Cup

De Servische tennissers hebben zich geplaatst voor de finale van het nieuwe toernooi om de ATP Cup. Dusan Lajovic en Novak Djokovic wonnen beide enkelspelen, waardoor het duel met Rusland in de halve finales al na twee partijen was beslist. Servië treft zondag in de eindstrijd in Sydney de winnaar van het duel tussen gastland Australië en Spanje.

De 29-jarige Lajovic verraste Karen Chatsjanov, die een stuk hoger staat op de wereldranglijst. De mondiale nummer 34 won met 7-5 7-6 (1) van de nummer 17 van de wereld. De toeschouwers kregen daarna een spectaculair duel te zien tussen Djokovic en Daniil Medvedev, twee van de beste hardcourttennissers van dit moment. Het bijna 3 uur durende gevecht ging in drie sets naar de nummer 2 van de wereld: 6-1 5-7 6-4.

Djokovic verloor de voorgaande twee duels met de Russische nummer 5 van de wereldranglijst, maar hij had op de ATP Cup de juiste tactiek gevonden om de verliezend finalist van de US Open te bedwingen.