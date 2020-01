Tennisser Roeblev de sterkste in Doha

Andrej Roeblev heeft het eerste ATP-toernooi van 2020 op zijn naam geschreven. De Russische nummer 23 van de wereld zegevierde in Doha, waar hij in de eindstrijd de Fransman Corentin Moutet met 6-2 7-6 (3) de baas was.

De 22-jarige Roeblev was als tweede geplaatst en begon met een bye in Qatar, Moutet was afkomstig uit het kwalificatietoernooi en had al zes duels gespeeld.

In de tweede set maakte Moutet – debutant in een ATP-finale – nog een achterstand van 4-1 ongedaan, maar in de tiebreak was de mondiale nummer 81 kansloos.

Voor Roeblev, die twee jaar geleden in Doha de finale verloor van Gaƫl Monfils, is het de derde titel uit zijn loopbaan. Vorig jaar zegevierde hij in Moskou en in 2017 in Umag.