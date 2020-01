Visser: Europese schaatstitel dankzij ontspanning

Esmee Visser veroverde twee jaar geleden bij de eerste editie van de EK afstanden in Rusland vrijwel uit het ‘niets’ de Europese titel op de 3000 meter. “Dat goud kwam totaal onverwacht”, erkende de 23-jarige schaatstroef van TalentNED na haar glorieuze titelprolongatie in Thialf.

“In 2018 deden in verband met de naderende Winterspelen weinig toppers mee, ook niet uit Nederland. Deze tweede Europese titel sla ik daarom hoger aan. Ik ben blij en opgelucht, dat ik het gered heb. Ik heb echt het gevoel dat ik mijn titel goed heb verdedigd.”

Visser reed voor de tweede keer in haar loopbaan onder de 4 minuten (3.59,15). Haar persoonlijke record van 3.54,02 reed ze vorige winter op hoogte in de Verenigde Staten. “Deze EK afstanden waren voor mij geen piekmoment. Het was een tussenstation op weg naar de WK afstanden komende maand in Salt Lake City. Daardoor zat er voor mij ook minder druk op. Ik reed mijn race zoals ik wel vaker op de training laat zien. Die ontspanning heb ik kennelijk nodig om een toptijd neer te zetten.”