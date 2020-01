Volleybalsters hebben nog twee zeges nodig voor Tokio 2020

De Nederlandse volleybalsters moeten zich zaterdag ten koste van Duitsland zien te plaatsen voor de finale van het olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn. Het duel tussen beide buurlanden begint om 17.15 uur en wordt gevolgd door de tweede halve finale, tussen Turkije en Polen. Zondag strijden de twee overgebleven landen om één ticket voor Tokio 2020. De finale in Omnisport begint om 17.30 uur.

Op basis van de wereldranglijst geldt Oranje als favoriet om het olympische ticket te veroveren. De nummer 4 van de Spelen van Rio 2016, tevens vierde op het WK van 2018, is de hoogst gerangschikte ploeg van de vier teams die het slotweekend ingaan. Nederland bezet de zesde plaats, Duitsland is slechts vijftiende. Op papier komt Turkije het dichtst in de buurt van Oranje. Maar het team dat door voormalig Nederlands bondscoach Giovanni Guidetti wordt gecoacht, heeft in Apeldoorn nog niet heel veel indruk gemaakt. Polen deed dat, onder meer door een overwinning in de groep op Oranje, wel. Met name door de lengte die de ploeg bezit.