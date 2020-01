Volleybalsters missen deelname aan Olympische Spelen

De Nederlandse volleybalsters zijn er komende zomer op de Spelen van Tokio niet bij. Oranje verloor zaterdag in de halve finales van het Europese olympisch kwalificatietoernooi in drie sets van Duitsland: 25-27 23-25 22-25.

De uitschakeling was een enorme tegenvaller voor de ploeg die vier jaar geleden in Rio nog vierde werd en van de deelnemende teams in Apeldoorn de hoogste positie bezet (zesde) op de wereldranglijst. Duitsland staat slechts vijftiende op die lijst, maar bleek met name dankzij sterspeelster Louisa Lippmann duidelijk te sterk voor de ploeg van bondscoach Gianni Caprara.

De Duitse vrouwen, die vorige week in oefenduels nog drie keer verloren na Nederland, spelen zondag de finale om een olympisch ticket. De tegenstander komt uit de partij tussen Turkije en Polen.