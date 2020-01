Dakar Rally schrapt etappe na dood motorrijder Gonçalves

In de Dakar Rally is de achtste etappe voor motoren geschrapt. De organisatie wil daarmee de coureurs de gelegenheid geven het overlijden van deelnemer Paulo Gonçalves te verwerken. De Portugees kwam in de zevende etappe om het leven na een val van zijn motor.

De auto’s en trucks rijden maandag wel de 477 kilometer lange proef door de woestijn van Saudi-Arabië rond Wadi Al Dawasir.

Veel motorrijders waren in shock toen ze hoorden van het noodlottige ongeval van de 40-jarige Gonçalves, die al aan zijn dertiende Dakar Rally bezig was. De Portugees overleed onderweg naar het ziekenhuis aan een hartstilstand. Hij was geliefd bij de deelnemers en genoot groot respect. “We willen de motorrijders de tijd geven om te rouwen om hun vriend”, meldde de organisatie na een bijeenkomst met alle coureurs.