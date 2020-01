Darter Warren wereldkampioen bij BDO

Wayne Warren is wereldkampioen geworden bij de BDO, oftewel de British Darts Organisation. De darter uit Wales was in de The O2 van Londen, in de finale met 7-4 te sterk voor zijn landgenoot Jim Williams.

De 57-jarige Warren is de opvolger van Glen Durant, die de afgelopen drie edities van het BDO-WK op zijn naam schreef. Hij is de eerste Welshman sinds 2008, toen Mark Webster zegevierde, die het BDO-WK weet te winnen.

Dartsbond BDO is de tegenhanger van de PDC (Professional Darts Corporation), dat onlangs ook een eigen WK organiseerde. Dat toernooi werd gewonnen door Peter Wright, die Michael van Gerwen in de finale versloeg.

Het WK werd in 1998, 1999, 2003 en 2005 gewonnen door Raymond van Barneveld. Later stapte hij – en met hem veel andere bekende darters – over naar de PDC, waar het prijzengeld aanzienlijk hoger is.