Eerste titel bij elitevrouwen veldrijdster Alvarado

Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado heeft voor het eerst de nationale titel veroverd bij de elitevrouwen. De 21-jarige Rotterdamse van de ploeg Alpecin-Fenix was in Rucphen een klasse apart. Het zilver was voor Annemarie Worst. Titelverdedigster Lucinda Brand finishte als derde.

Alvarado kwam halverwege de druk bezochte wedstrijd alleen voorop nadat ze uit het wiel van Brand was weggereden. “Het was op dit parcours moeilijk het verschil te maken. Ik profiteerde van een versnelling van Lucinda toen ik net in haar wiel zat. Bij de materiaalpost ben ik doorgetrokken en had ik een gaatje”, vertelde de trotse kampioene die een traantje liet na afloop. “Dit is mijn eerste echte titel”, vond ze, na haar winst vorig jaar op het NK bij de beloften.

Worst was teleurgesteld over het zilver. Zoals zo vaak de laatste weken moest ze Alvarado voor laten. “Ik kwam hier voor goud, dus ik ben niet tevreden.”