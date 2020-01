EK-zilver schaatser Stroetinga op massastart

Arjan Stroetinga heeft bij de EK afstanden in Heerenveen zilver behaald op de massastart, het laatste onderdeel van het driedaagse schaatstoernooi. De Friese routinier van de marathonploeg van coach Jillert Anema moest na zestien enerverende ronden in de eindsprint zijn meerdere erkennen in de Belg Bart Swings. De Rus Danila Semerikov kwam als derde over de streep.

Jorrit Bergsma, ploeggenoot van Stroetinga, zat in de slotfase ook in de voorste gelederen, maar ging in de laatste bocht onderuit. Hij won dit seizoen de eerste wereldbekerrace in Wit-Rusland, met Stroetinga als vijfde. In Polen pakte Bergsma zilver en Stroetinga brons. Eind december was Stroetinga bij de NK afstanden Koen Verweij en Jan Blokhuijsen in de eindsprint te snel af.

Blokhuijsen pakte twee jaar geleden bij de eerste editie van de EK afstanden goud op de massastart. Hij kon zijn Europese titel echter niet verdedigen. Bondscoach Jan Coopmans koos in Thialf voor het vertrouwde koppel Stroetinga/Bergsma.