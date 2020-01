Schaatscoach Anema kiest voor rust in de tent

Schaatscoach Jillert Anema van team easyJet en Royal A-ware was zondag bij de EK afstanden de grote winnaar bij de twee massastarts. Met de Belg Bart Swings (goud), Arjan Stroetinga (zilver) en Irene Schouten (goud) had de Friese trainer alle reden tot juichen. Na afloop van de driedaagse in Thialf liet hij zich echter lange tijd niet zien of horen. Pas toen de hal al geruime tijd leeg was, meldde hij zich nog even in de vrijwel verlaten mixed-zone, maar dan alleen om een verslaggever van Omrop Fryslân te woord te staan. Andere vragen wuifde hij in het voorbijgaan lachend weg.

Uiteraard werd Anema gevraagd wat hij vond van de opvallende reactie die de Nederlandse schaatsbond KNSB zaterdagavond gezamenlijk met de internationale schaatsunie ISU had verstuurd. Daarin keurden beide instanties enkele recente en pikante uitlatingen van Anema af. “Ongepast”, luidde het oordeel van de KNSB en ISU.

Anema had zich voor Omrop Fryslân nogal laatdunkend uitgelaten, onder meer over officials en over het beleid van de ISU. “Het is eigenlijk een verschrikkelijk vak, en het wordt bepaald door mensen die ons ergens naartoe sturen omdat ze dan zelf op de één-na-hoogste verdieping van een groot flatgebouw kunnen zitten, in een hotel waar de bovenste verdieping een stripteaseclub is. Dat vinden ze hartstikke mooi”, zei Anema onder meer.

Over het beleid, en met name de wereldbekerplanning en het gebrek aan publiek bij die wedstrijden zei Anema: “Dan moeten we weer naar Verweggistan. Het zijn klotereizen. We zijn soms meer dan 24 uur onderweg om in één of andere rotstad te komen. En dan moeten we ook nog van het hotel naar de ijsbaan. De onnozelheid is grenzeloos. Die mensen ondermijnen onze sport.”

Anema wilde er zondagavond na een succesvolle schaatsmiddag niet meer op terugkomen. “Ik heb de verklaring van de KNSB en de ISU zelf niet gezien. Voor mij is de zaak afgedaan. Ik wil de boel niet via de media nog eens oprakelen. Daardoor zou het onnodig kunnen escaleren. Daar is de schaatssport niet bij gebaat. Ik laat het hierbij.”