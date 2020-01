Ten Brinke raast naar vierde plek in langste proef Dakar

De rustdag in de Dakar Rally heeft Bernhard ten Brinke goed gedaan. De autocoureur uit Zeddam raasde in de zevende etappe door de woestijn van Saudi-Arabië en kwam na de langste proef van de rally (546 kilometer) als vierde aan in Wadi Al Dawasir. Hij had een kleine drie minuten achterstand op de Spanjaard Carlos Sainz (Mini), die zijn derde dagsucces boekte en zijn leidende positie in het algemeen klassement verstevigde.

Ten Brinke had de gang er goed in met zijn Toyota Hilux. “Ik denk dat dit mijn snelste Dakar-proef ooit was”, vertelde de coureur aan de finish. Zijn auto tikte op de zandpistes tussen Riyadh en Wadi Al Dawasir met regelmaat een topsnelheid aan van 185 kilometer per uur. De Nederlander, die rijdt met de ervaren Belgische navigator Tom Colsoul, klom in het algemeen klassement naar de zevende plaats.

Bij de motoren was de Argentijn Kevin Benavides (Honda) de snelste. Hij boekte zijn eerste ritzege in deze editie van de woestijnrally. De Amerikaan Ricky Brabec (Honda) arriveerde als vijfde en bleef de aanvoerder in de algemene rangschikking.

Titelverdediger Toby Price verloor veel tijd. Hij kwam bijna anderhalf uur na de winnaar aan in het bivak. De wedstrijdjury toonde clementie voor de Australiër en gaf hem heel veel tijd terug. Price was degene die tijdens de etappe de hulpdiensten inschakelde toen hij de Portugees Paulo Gonçalves op de grond zag liggen. De 40-jarige Gonçalves werd in zijn dertiende deelname aan de Dakar Rally getroffen door een hartstilstand en overleed.

De Rus Andrej Karginov (Kamaz) won de etappe bij de trucks. Hij was na 546 kilometer precies drie seconden sneller dan zijn landgenoot Dmitri Sotnikov. Martin van den Brink (Renault) gaf een kleine tien minuten prijs op Karginov en eindigde als beste Nederlander op de zesde plaats.