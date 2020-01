Turkse volleybalsters pakken ticket voor Spelen

De Turkse volleybalsters hebben op het olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn het startbewijs voor de Olympische Spelen in Tokio gepakt. De ploeg van Giovanni Guidetti, die in het verleden Oranje onder zijn hoede had, liet in de eindstrijd van het OKT Duitsland met 3-0 kansloos: 25-17 25-19 25-22. De partij duurde slechts een uur en 13 minuten.

Duitsland was zaterdag nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Nederland, dat voor eigen publiek teleurstelde en met 3-0 verloor. Turkije was in de halve finales in een zenuwslopende vijfsetter Polen maar net de baas. De Turkse ploeg overleefde in dat duel vijf matchpoints.

Op de Spelen van 2016 was Turkije niet van de partij. China werd in Rio de Janeiro olympisch kampioen.