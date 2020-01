Volgend doel volleybalsters opeens ver weg

Een forse investering van volleybalbond Nevobo leverde zaterdag in Apeldoorn niet het gewenste effect op. Met een wisseling van bondscoach en het binnenhalen van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) was veel geld gemoeid. Alles voor het heilige doel: een hernieuwd optreden van de Oranje-volleybalsters op de Spelen. De droom werd wreed verstoord door Duitsland. Maar spijt, nee, dat was wel het laatste wat Joop Alberda voelde: “We hebben er alles aan gedaan, uit respect voor deze zeer getalenteerde groep.”

De technisch directeur moest zich na de teleurstelling even herpakken, maar zag al weer snel een volgend doel: het WK van 2022 in Gelderland. Dat leek zaterdagavond heel ver weg. “We geven nu iedereen even de ruimte om af te koelen en gaan dan verder met ons plan richting dat WK. Maar de Spelen waren natuurlijk de beste opstap geweest naar dat toernooi.”

Alberda gaat evalueren hoe het komt dat na de mannen in Berlijn ook de volleybalvrouwen er deze week niet in slaagden te pieken op het OKT. Dat eerste was ingecalculeerd, maar in Apeldoorn moest het een feest worden. Daarvoor was ook de Italiaan Gianni Caprara gehaald als opvolger van de ontslagen bondscoach Jamie Morrison.

Het probleem was dat Caprara slechts tien dagen had om zijn ploeg te leren kennen. Hij had Floortje Meijners, die tien jaar Oranje om diverse redenen had gemeden, overgehaald tot een rentree. Haar lengte kon de Nederlandse ploeg gebruiken, zeker omdat Lonneke Sloetjes niet haar beste jaar achter de rug had.

Caprara was ontevreden over het vertoonde spel. “De sleutel was dat zij beter verdedigden dan wij en dat wij op ongelukkige momenten fout serveerden.” Speelsters mopperden. “Er werd niet uitgevoerd wat was afgesproken”, vond aanvoerster Maret Balkestein-Grothues.

Ze is een van de (bijna-)dertigers in het team, samen met onder anderen spelverdeelster Laura Dijkema, libero Myrthe Schoot, Meijners en Sloetjes. Niemand wist zaterdag hoe het verder gaat, of er een generatie stopt. “Er zal niet 1, 2, 3 weer een team staan voor de volgende Spelen”, meende Robin de Kruijf, 28 jaar en ook een van de ervaren krachten.

Alberda kondigde aan te gaan evalueren met Caprara, wiens contract meteen afliep. De Italiaan gaf aan open te staan voor een nieuwe verbintenis. “Maar dat hangt af of ze me willen en van het programma wat het team kan draaien.”

Als het aan Alberda ligt, wordt dat een volwaardig programma. Eerst met deelname aan de Nations League, daarna mogelijk als oefenpartner van enkele landen die wel naar Tokio gaan.