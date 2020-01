De Deense verdediger Simon Kjaer voetbalt de rest van het seizoen voor AC Milan. De club die zich onlangs al versterkte met de Zweedse aanvaller Zlatan Ibrahimovic huurt Kjaer van Sevilla.

Kjaer (30) werd de eerste helft van dit seizoen al verhuurd aan Atalanta Bergamo, maar bij die club kwam hij maar vijf keer in actie in de Serie A. De aanvoerder van de Deense nationale ploeg kent de Italiaanse competitie goed. Eerder kwam hij uit voor bij Palermo en AS Roma.