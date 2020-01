Bertens meldt zich af voor toernooi Adelaide wegens blessure

Kiki Bertens doet deze week niet mee aan het toernooi in Adelaide. De Nederlandse tennisster meldde zich bij de organisatie af wegens een achillespeesblessure.

Bertens, de huidige nummer tien van de wereld, zou in Adelaide beginnen tegen de Griekse Maria Sakkari. Hoe ernstig de blessure van Bertens is, is niet duidelijk. Over een week begint het eerste grandslamtoernooi van het jaar, de Australian Open.

Afgelopen week strandde Bertens bij het toernooi van Brisbane in de kwartfinales.

Bij de mannen meldden Novak Djokovic en Alex de Minaur zich af voor het toernooi van Adelaide.