Fraudeproces tegen atletiekbobo Diack maanden uitgesteld

De rechtszaak tegen de van corruptie verdachte atletiekbobo Lamine Diack uit Senegal is maandag na één uur al verdaagd. Er zijn nieuwe documenten bijgekomen die nader onderzoek vereisen. Het proces voor een rechtbank in Parijs zou twee weken duren.

De 86-jarige Diack was van 1999 tot 2015 voorzitter van de internationale atletiekfederatie IAAF. Hij staat terecht voor fraude en witwassen. Justitie in Frankrijk deed vier jaar onderzoek naar betalingen van meer dan 3 miljoen euro die Diack zou hebben ontvangen voor het verdoezelen van positieve dopingtests van met name Russische atleten. Zijn zoon Papa Massata, die ook werkzaam was voor de IAAF, is medeverdachte.

De affaire rond Diack stortte de mondiale atletiekbond in een diepe crisis. De bejaarde Senegalees heeft sinds het justitieel onderzoek begon huisarrest in Frankrijk. Hij smeekte de rechters tijdens de korte zitting op maandag om het proces af te mogen wachten in Senegal, maar kreeg daarvoor geen toestemming. Het proces is volgens de BBC uitgesteld tot juni 2020.