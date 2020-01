Later uitspraak in geschil over aanwijsplek schaatser Nuis

De geschillencommissie van de schaatsbond KNSB neemt nog even de tijd voor een uitspraak over de gewraakte aanwijsplekken voor de WK afstanden. De commissie nam maandag twee uur de tijd voor de behandeling, maar velt pas later deze week een oordeel.

Koen Verweij en Dai Dai N’tab spanden een beroepszaak aan bij de KNSB tegen de aanwijsplek voor olympisch kampioen Kjeld Nuis op de 1000 en 1500 meter voor de WK afstanden in februari. Nuis ontbrak door ziekte op de NK afstanden.

Verweij en N’tab, die als derde eindigden op respectievelijk de 1500 en 1000 meter, grepen daardoor alsnog naast een startbewijs. Zij waren het niet eens met de beslissing van de selectiecommissie om Nuis alsnog aan te wijzen en eisten bij de geschillencommissie een skate-off.

“De selectiecommissie zegt dat degene met de grootste kans op goud moet kunnen starten op de WK. Het lijkt ons redelijk en billijk om via een skate-off een week eerder bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary te laten beslissen wie dat is”, zei manager Henk Schra van Team Reggeborgh, het team van Verweij en N’tab.