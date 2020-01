MLB straft honkbalclub Houston Astros zwaar voor valsspelen

De Major League Baseball (MLB) heeft honkbalclub Houston Astros zwaar gestraft wegens valsspelen. De winnaar van de World Series in 2017 zou gebaren van de tegenstanders hebben afgekeken. Werpers en catchers communiceren via gebaren en in het jaar van de winst in de World Series zouden die in het geheim via camera’s zijn opgenomen.

Coach A.J. Hinch en algemeen manager Jeff Luhnow werden beiden voor een jaar geschorst en de club moet de hoogst mogelijke boete betalen aan honkbalbond MLB: 5 miljoen dollar, omgerekend zo’n 4,5 miljoen euro. Pas na de World Series van 2020 zouden Hinch en Luhnow weer werkzaamheden uit mogen voeren bij de Astros.

De eigenaar van de Astros deelde echter kort na het bekendmaken van de straf mee dat Hinch en Luhnow zijn ontslagen.

Ook mogen de Astros in 2020 en 2021 tijdens de eerste en tweede ronde van de draft niet in actie komen. Tijdens de draft worden nieuwe spelers over de teams verdeeld. Die methode is vooral gebruikelijk in de Noord-Amerikaanse sporten en is bedoeld om de teams gelijkwaardig aan elkaar te houden.

Vorig jaar verloor Houston Astros in de World Series van Washington Nationals.