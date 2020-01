Nederlanders kennen tegenstander in kwalificaties Australian Open

Tennisster Richèl Hogenkamp neemt het in de kwalificaties van de Australian Open op tegen de Chinese Wang Xiyu. De Doetinchemse is de enige van de zes Nederlanders in de kwalificaties die een geplaatste speelster lootte. Wang is de nummer 24 op de plaatsingslijst.

Indy de Vroome en Lesley Pattinama-Kerkhove kregen beiden een Spaanse tegenstander toegewezen. De Vroome treft Lara Arruabarrena, Pattinama speelt in de eerste ronde tegen Eva Guerrero Álvarez. Bibiane Schoofs lootte de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto. Ook Tallon Griekspoor neemt het op tegen een Spaanse tennisser: Guillermo Garcia-Lopez. Botic van de Zandschulp, de enige andere Nederlandse man in de kwalificaties, treft de Fransman Constant Lestienne.

Van de Zandschulp, Hogenkamp en Schoofs komen meteen dinsdag op de openingsdag in actie in Melbourne.