Turner Zonderland begint strijd om OS-ticket in Australië

Turner Epke Zonderland zal volgende maand in Melbourne deelnemen aan de eerste wereldbekerwedstrijd van dit jaar. De Fries kan daar een derde zege aan de rekstok boeken die hem dicht bij deelname aan de Olympische Spelen brengt. Zonderland krijgt in Australië gezelschap van Rick Jacobs, Frank Rijken en Bram Verhofstad.

Zonderland miste in oktober bij de WK in Stuttgart met het team en individueel een ticket voor Tokio 2020. Voor toestelspecialisten is er een achterdeur om alsnog op de Spelen te belanden door het wereldbekerklassement te winnen. De olympisch kampioen van Londen 2012 miste in het najaar de wedstrijd van Cottbus door een operatie aan zijn voorhoofdsholtes. De Japanner Hidetaka Miyachi, eveneens nog zonder startbewijs voor de Spelen, boekte daar zijn derde zege. Zonderland staat op twee, kan de stand weer in evenwicht brengen en met hogere scores eventueel de leiding nemen. Na Melbourne volgen er nog wereldbekerwedstrijden in Bakoe en Doha. De wedstrijden in Melbourne beginnen op 20 februari.

Zonderland en zijn coach Daniel Knibbeler reizen eind deze week al naar Australië, waar ze zich in Brisbane gaan voorbereiden op de belangrijke wedstrijden die komen. “De fitheid van Epke gaat de goede kant op, hoewel het nog steeds schommelt en wat zoeken is”, liet Knibbeler weten. “Maar we grijpen natuurlijk de laatste kansen aan.”

Het klassement wordt opgemaakt aan de hand van de drie beste resultaten. Als Zonderland en Miyachi beiden uitkomen op drie zeges, gaat het om de daarbij behaalde puntentotalen.