Veldrijder Van der Poel wint ook Belgische revanchecross

Mathieu van der Poel heeft maandag de veldrit van Otegem gewonnen. De cross geldt traditiegetrouw als de revanchewedstrijd voor het Belgisch kampioenschap van de dag ervoor. Maar met Van der Poel was er opnieuw geen kans voor een van de Belgische deelnemers om zich te revancheren tegenover kersvers Belgisch kampioen Laurens Sweeck. De Nederlander won voor het vijfde jaar op rij.

Sweeck was halverwege door een val achterop geraakt en deed niet mee om de ereplaatsten. Achter Van der Poel, die zelf in Rucphen voor de zesde keer op rij nationaal kampioen was geworden, finishte de Belg Tim Merlier als tweede. Zijn landgenoot Gianni Vermeersch werd derde.

Van der Poel, die zijn 21 overwinning boekte in 22 optredens deze winter, ging meteen na de cross op weg naar het vliegveld. Hij gaat op stage met de wegploeg van Alpecin-Fenix in Spanje en keert over anderhalve week terug voor het laatste deel van zijn seizoen in het veld.