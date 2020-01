Veldrijdster Alvarado start op WK bij elitevrouwen

Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado zal bij het WK in het Zwitserse Dübendorf uitkomen bij de elitevrouwen. Alvarado (21) was aanvankelijk van plan nog een keer mee te dingen naar de wereldtitel bij de beloften. Na het behalen van de nationale titel bij de elite, zondag in Rucphen, liet ze al doorschemeren die keuze te heroverwegen. In overleg met de ploegleiding van Alpecin-Fenix en bondscoach Gerben de Knegt is besloten te mikken op de titel bij de elite.

Alvarado is deze winter met inmiddels twaalf overwinningen al opgestoomd naar de eerste plaats op de wereldranglijst. Vorig jaar was ze in Bogense ontroostbaar nadat Inge van der Heijden de wereldtitel bij de beloften voor haar neus had weggekaapt. De Rotterdamse was daarom vastbesloten haar beloftenperiode af te sluiten met nog een laatste WK-optreden in die categorie.

“Na mijn prestaties van de afgelopen weken hebben we alles nog eens opnieuw geanalyseerd. Ik denk dat ik als belofte nu een unieke kans krijg om bij de elites mee te dingen voor de regenboogtrui. Die kans wil ik ook met beide handen grijpen”, lichtte Alvarado haar keuze toe. “Het idee dat ik de regenboogtrui een jaar mag dragen mocht ik winnen, speelt ook mee. Dat is bij een eventuele beloftentitel ook anders.”

Bondscoach De Knegt snapt de keuze van Alvarado, die zondag ook zal starten in de wereldbekerwedstrijd in het Franse Nommay. “Ceylin rijdt de laatste periode exceptioneel goed en bevestigde ook op het NK dat ze er klaar voor is om bij de elitevrouwen te starten om voor de wereldtitel te strijden.” Wereldkampioen Mathieu van der Poel en Lucinda Brand maken geen deel uit van de selectie voor Nommay, net als Marianne Vos die een operatie aan de lies zal ondergaan. De Knegt: “Mathieu en Lucinda rijden deze wereldbeker niet, omdat zij op trainingsstage gaan.”