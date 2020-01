Basketballer James leidt Lakers langs oude club Cavaliers

Basketballer LeBron James heeft Los Angeles Lakers tegen zijn oude ploeg Cleveland Cavaliers naar de negende zege op rij geleid. De Lakers wonnen de wedstrijd met 128-99. James was topscorer van de avond met 31 punten en 8 assists. Ook Dwight Howard, die inviel voor de geblesseerde Anthony Davis, was op dreef met 21 punten en 15 rebounds.

Bij de Cavaliers kwamen Kevin Love (21 punten/11 rebounds) en Tristan Thompson (17/10) uit in de dubbele cijfers.

De 21-jarige Shai Gilgeous-Alexander maakte met zijn eerste triple-double indruk bij Oklahoma City Thunder. Hij maakte in het duel met Minnesota Timberwolves 20 punten, 20 rebounds en gaf 10 assists. Hij is de jongste speler in de geschiedenis van de NBA met deze scores. De Thunder wonnen de wedstrijd met 117-104. Danilo Gallinari was topscorer bij de winnende ploeg met 30 punten. Het was voor de Thunder de twaalfde zege in vijftien duels.