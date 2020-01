Eerste ritzege motorcoureur Quintanilla in Dakar Rally

De Chileense motorcoureur Pablo Quintanilla heeft in de Dakar Rally zijn eerste overwinning tijdens deze editie in Saudi-Arabië behaald. Hij kwam na een etappe over 886 kilometer, met een klassementsproef van 410 kilometer, in Haradh na ruim 3,5 uur over de finish. Zijn voorsprong op nummer twee en titelhouder Toby Price uit Australië was bijna 2 minuten. De Spanjaard Joan Barreda Bort eindigde als derde, op 2.42 minuten van de winnaar. De Nederlander Paul Spierings moest op ruim een half uur genoegen nemen met de 31e plaats.

In het algemeen klassement bleef de Amerikaan Ricky Brabec aan de leiding. Hij eindigde dinsdag als vierde. Zijn voorsprong op Quintanilla, de nummer twee in het klassement, bedraagt nog dik twintig minuten.

De achtste etappe op maandag voor de motoren werd geschrapt. De organisatie wilde daarmee de coureurs de gelegenheid geven het overlijden van deelnemer Paulo Gonçalves te verwerken. De Portugees kwam in de zevende etappe om het leven door een hartstilstand.

Bij de auto’s boekte Stéphane Peterhansel zijn derde etappezege in deze Dakar Rally. De Fransman was 15 seconden sneller dan de Qatarees Nasser Al-Attiyah. De Nederlander Bernhard ten Brinke belandde op de zevende plek, op 8,5 minuut van de winnaar. Landgenoot Erik van Loon eindigde als negentiende, op ruim 23 minuten van Peterhansel.

Klassementsleider Carlos Sainz leverde als nummer vijf van de negende etappe 6,5 minuut in op Peterhansel. De Spanjaard kreeg onderweg te maken met een lekke band. Zijn voorsprong in de algemene rangschikking op nummer twee Al-Attiyah brokkelde af tot 24 seconden. Peterhansel staat op 6.38 minuten op de derde plek.

Bij de trucks was Gert Huzink de beste Nederlander op de vijfde plek. De Rus Andrei Karginov verstevigde zijn leidende positie in het klassement met zijn vijfde etappezege.