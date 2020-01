Sloveense tennisster geeft op vanwege rook bij Australian Open

De Sloveense tennisster Dalila Jakupovic heeft bij de kwalificaties van de Australian Open moeten opgeven nadat ze een zware hoestbui had gekregen door de rook. Hoewel de luchtkwaliteit door de bosbranden in Australië in het begin van de dag niet goed was, liet de toernooiorganisatie de wedstrijden in de voorronde toch doorgaan. Er is bij de tennissers weinig begrip voor deze beslissing. Op Twitter uitten ze hun ongenoegen.

Vanwege de slechte lucht waren de kwalificaties wel later begonnen en ook de trainingen werden geschrapt. Maar volgens toernooidirecteur Craig Tiley zouden de omstandigheden in de loop van de dag beter worden en is daarom besloten om de wedstrijden door te laten gaan.

Bij Jakupovic ging het echter mis. In de wedstrijd tegen de Zwitserse Stefanie Vogele won ze nog wel de eerste set. Maar bij een stand van 5-6 in de tweede set kreeg ze een enorme hoestbui en zakte op haar knieën. Onder begeleiding moest ze de baan af.

“Het was echt vreselijk. Ik kon niet meer ademen. Zoiets heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Ik was echt bang dat ik zou instorten”, zei de aangeslagen Jakupovic. “Ik zakte door mijn knieën omdat ik niet meer lopen kon. Op de grond was het ook wat makkelijker om lucht te krijgen.”