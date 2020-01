Zwemmer Kamminga verbetert Nederlands record 100 meter schoolslag

Arno Kamminga heeft in China het Nederlands record op de 100 meter schoolslag verbeterd. De Nederlander noteerde bij de FINA Champions Swim Series een tijd van 58,61 seconden, goed voor goud. Kamminga had het record al in handen. Halverwege december kwam hij bij de Swim Cup in Amsterdam tot 58,65.

Kamminga sprake van een ‘geniale race’. “En dat na een weekje trainen met behoorlijk wat spierpijn. Ik ging ervoor. Dat dit dan op de klokken komt, geloof ik bijna niet.”

Kira Toussaint behaalde twee medailles in Shenzhen. Op de 50 meter rugslag behaalde ze zilver met een tijd van 28,07 en op de 200 meter rugslag werd ze derde (2.18,78). Femke Heemskerk won zilver op de 100 meter vrije slag (53,83) en Ranomi Kromowidjojo pakte brons op de 100 meter vlinderslag (59,99). Op de 100 meter vrije slag finishte ze als vierde.

“Het was mijn tweede tijd ooit. De laatste 50 meter waren wel pittig”, zei Toussaint over de 200 meter rugslag. Over de 50 meter rugslag was ze minder tevreden. “Het was wat slordig.”

Heemskerk kon goed leven met zilver. “Het ging precies zoals ik het wilde doen. Ik hoop richting de volgende wedstrijd in Peking nog wat stappen te maken in de tijd.”

Kromowidjojo won samen met Jacob Pebley, Andrii Govorov en Siobhan Haughey goud op de 4×100 meter vrij slag mixed in een tijd van 3.28,40. Heemskerk eindigde met haar team als tweede (3.31,48).