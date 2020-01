Bedrog honkbalclub Astros kost ook Red Sox-manager baan

De affaire rond honkbalclub Houstons Astros heeft nu ook Alex Cora, manager van Boston Red Sox, zijn baan gekost. Maandag werd bekend dat de Major League Baseball (MLB) zware straffen had uitgedeeld aan de Astros omdat de winnaar van de World Series van 2017 dat succes mede te danken zou hebben aan valsspelen. Via camera’s was de geheime communicatie tussen werpers en catchers van tegenstanders bekeken.

Cora werkte in 2017 nog bij Houston Astros en werd door de MLB genoemd als een van de betrokkenenen bij het schandaal dat coach A.J. Hinch en algemeen manager Jeff Luhnow hun baan kostte. Beiden werden voor een jaar geschorst en vervolgens ontslagen. Cora is nu ook zijn baan kwijt. In een verklaring meldde Boston Red Sox dat handhaving van de manager gezien de omstandigheden niet mogelijk was. “Het is een trieste dag voor ons, Alex was een geliefde werknemer”, liet de club weten.