De Vroome moet wachten wegens noodweer op Australian Open

Tennisster Indy de Vroome komt voorlopig niet in actie tijdens de kwalificaties op de Australian Open. Het tennistoernooi, dat veel hinder ondervindt van de door de bosbranden in Australië veroorzaakte slechte luchtkwaliteit, moest woensdag worden stilgelegd. Ditmaal was het hevige noodweer de reden. De partij tussen De Vroome en de Spaanse Lara Arruabarrena staat als vierde wedstrijd op baan 19 geprogrammeerd.

De kwalificaties waren vanwege de smog later begonnen in Melbourne. Twee andere Nederlandse deelnemers aan de eerste ronde van de kwalificaties konden hun partij afronden. Lesley Pattinama-Kerkhove was te sterk voor de Spaanse Eva Guerrero Alvarez. Ze treft in de tweede ronde de Oostenrijkse Barbara Haas.

Tallon Griekspoor rekende in iets meer dan een uur af met de Spanjaard Guillermo García-López. De 23-jarige Nederlander won met 6-3 6-2.