Fred Hemmes jr. gaat tennisster Clijsters coachen

De Nederlandse trainer Fred Hemmes jr. gaat de Belgische tennisster Kim Clijsters coachen. Dat maakte Clijsters, die na zeven jaar absentie een rentree gepland heeft, bekend op een mediadag in het Belgische Bree.

De 38-jarige Hemmes jr., die zelf tot plek 188 op de wereldranglijst reikte, heeft een verleden in het Belgische tennis. Hij werkte bij de Belgische tennisbond en was coach van de Belgische tennisser Ruben Bemelmans. Het is de bedoeling dat Hemmes jr. fulltime met Clijsters mee gaat reizen. Ook Carl Maes, die de voormalige nummer 1 jarenlang begeleidde, blijft betrokken.

Clijsters (36) doet volgende week nog niet mee aan de Australian Open. Ze hoopt begin maart terug te kunnen keren op het toernooi in het Mexicaanse Monterrey.

Tot op heden won Clijsters vier grandslamtoernooien. In 2005, 2009 en 2010 schreef ze de US Open op haar naam, in 2011 was ze de sterkste op de Australian Open.