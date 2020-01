Kickbokser Ben Saddik langer bij Glory

Jamal Ben Saddik heeft zijn contract bij kickboksorganisatie Glory verlengd. De 29-jarige Belg heeft overeenstemming bereikt over een meerjarige verbintenis.

“Ik ben in mijn leven altijd uitdagingen aangegaan en ik ben erg blij dat mijn fans me, na een jaar afwezigheid in de ring, weer kunnen zien vechten”, laat Ben Saddik weten. “Ik ben Glory erg dankbaar voor wat ze voor mijn carrière hebben gedaan, en ik ben blij dat ik op een dergelijk mooi platform mag vechten. Het is altijd heel belangrijk voor me geweest om fans de beste en meest spectaculaire gevechten te geven.”

Ben Saddik streed in 2017 tegen Rico Verhoeven om de wereldtitel. Hij verloor met een technische knock-out, maar aast op revanche. Nu hij zijn verbintenis heeft verlengd, lijkt een nieuwe confrontatie op komst.

Verhoeven verdedigde vorige maand met succes zijn wereldtitel tegen Badr Hari. Ben Saddik hoopt dat hij Verhoeven nu mag uitdagen, voordat de Brabander mogelijk weer een keer tegen Badr Hari gaat vechten.

Ben Saddik debuteerde in 2011 als professioneel kickbokser. Hij versloeg Verhoeven in dat jaar met een technische knock-out.