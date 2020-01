Sainz en Bort dagwinnaars ingekorte etappe Dakar Rally

De Spanjaard Carlos Sainz heeft zijn voorsprong in de Dakar Rally bij de wagens kunnen uitbreiden. Dat gebeurde in de tiende etappe die vanwege de slechte weersomstandigheden in Saudi-Arabië voortijdig werd afgebroken. Bij de motoren was de dagzege voor zijn landgenoot Joan Barreda Bort (Honda), die ruim een minuut terugpakte op zijn Amerikaanse teamgenoot Ricky Brabec, de leider in het klassement.

Sainz (MINI) kwam het beste door de woestijnrit waar landgenoot en voormalig Formule 1-coureur Fernando Alonso een duin verkeerd inschatte en drie keer over de kop rolde. Zijn Toyota belandde uiteindelijk gewoon op vier wielen, maar wel met een kapotte voorruit. Extra probleem voor Alonso was dat tijdens deze etappe hulp van buitenaf niet is toegestaan en hij zonder voorruit verder moest. Hij verloor meer dan een uur op Sainz, die ook zijn naaste concurrenten veel tijd zag verliezen.