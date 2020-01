Tennisser Fognini snel klaar in Auckland

Voor tennisser Fabio Fognini zit het ATP-toernooi van Auckland er al na één partij op. De als eerste geplaatste Italiaan, de nummer 12 van de wereld, werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Spanjaard Feliciano López: 6-3 4-6 3-6. Fognini had in de eerste ronde een bye.

Voor de 38-jarige Lopez, de oudste deelnemer in Nieuw-Zeeland, was het een drukke dag. Eerder op de dag had hij al zijn landgenoot Pablo Andujar in drie sets (3-6 7-6 (4) 6-4) verslagen. “De eerste wedstrijd was zwaar. Maar die kwam me later echt van pas, want het was mijn eerste enkelspelwedstrijd van het seizoen”, aldus Lopez. “Zonder die wedstrijd zou ik niet zo goed hebben gespeeld tegen Fognini.”

López maakte vorige week zijn opwachting op de ATP Cup in Australië. In de finale van het landentoernooi tegen Servië nam hij, samen met Pablo Carreño Busta, het beslissende dubbelspel voor zijn rekening. Die partij ging verloren.

De als tweede geplaatste Denis Shapovalov bleef wel behouden voor het toernooi van Auckland. De 20-jarige Canadees was zijn negen jaar oudere landgenoot Vasek Pospisil met 6-4 7-6 (2) de baas.