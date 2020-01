Tennisster Serena Williams terug in Fed Cup

Tennisster Serena Williams maakt komende maand voor eigen publiek haar rentree in de Fed Cup. De 23-voudige grandslamwinnares treedt met de Amerikaanse ploeg in Everett in de staat Washington aan (7-8 februari) tegen Letland. De winnaar van dat duel plaatst zich voor de Fed Cup Finals half april in Boedapest.

Williams kwam in februari 2018 voor de laatste keer uit in het landentoernooi voor vrouwenteams. Nederland was destijds de tegenstander. Oranje verloor met 3-1 in Asheville. In het enkelspel is de 38-jarige Amerikaanse in de Fed Cup sinds haar debuut in 1999 nog steeds ongeslagen (dertien overwinningen).

Williams won afgelopen zondag in Auckland haar eerste titel sinds haar triomf bij de Australian Open in 2017. Ze laste drie jaar geleden een pauze van een ongeveer jaar in vanwege het moederschap.