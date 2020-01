Zwemmer Kamminga wint ook 200 meter schoolslag in China

Arno Kamminga heeft op de FINA Champions Swim Series in het Chinese Shenzhen ook de 200 meter schoolslag gewonnen. De Katwijkse zwemmer tikte aan in 2.09,00 en bleef de Duitse nummer twee Marco Koch 0,81 seconde voor. Kamminga won dinsdag ook de 100 meter schoolslag in een Nederlandse record van 58,61.

“De 200 meter was best zwaar zo kort na de vakantie. Het was een mooie tijd en een mooie race tegen Koch”, zei Kamminga, die op de 50 meter school als derde eindigde in 24,40. “Ik ga met een tevreden gevoel naar Peking, waar dit weekeinde weer wedstrijden zijn.”

Kira Toussaint was de snelste op de 100 rugslag (59,52). Ranomi Kromowidjojo zegevierde op de 50 vlinder (25,78) en finishte als tweede op de 50 vrij (24,42). Femke Heemskerk werd derde op de 50 vrij (24,70) en diezelfde klassering behaalde ze op de 200 vrij (1.58,23).

Toussaint was tevreden over haar race op de 100 rug. “In zo’n eerste wedstrijd is het lastig inkomen. Het is mijn vijfde tijd ooit”, aldus de houdster van het Nederlands record (59,12). “Mijn doel was de tweede 50 meter goed te zwemmen. Dat lukte niet omdat ik harder weg ging dan gedacht.”

Kromowidjojo noemde haar winnende 25,78 op de 50 vlinder een “lekkere tijd”. De drievoudig olympisch kampioene was ook content ook over de tweede plaats op de 50 vrije slag (24,42). Alleen de Chinese Xiang Liu was sneller (24,04). “Natuurlijk had ik graag willen winnen, maar de manier waarop ik mijn race zwom en de tijd waren gewoon goed.”