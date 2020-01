Bertens begint Australian Open tegen Roemeense Begu

Tennisster Kiki Bertens begint de Australian Open tegen Irina-Camelia Begu. De huidige nummer 10 van de wereld, als negende geplaatst in Melbourne, werd bij de loting gekoppeld aan de Roemeense die op plek 105 staat. Vorig jaar strandde Bertens in Melbourne in de tweede ronde tegen Anastasia Pavlioetsjenkova uit Rusland, nadat ze in de openingsronde de Amerikaanse Alison Riske had verslagen.

De 28-jarige Westlandse haalde vorige week de kwartfinales in Brisbane, waarin ze het moest afleggen tegen Naomi Osaka. Die Japanse verdedigt de komende twee weken haar titel in Melbourne. Bertens zou deze week eigenlijk ook meedoen aan het toernooi van Adelaide, maar ze trok zich vanwege een achillespeesblessure terug.

Arantxa Rus, die voor het eerst sinds 2013 in het hoofdtoernooi van de Australian Open staat, begint tegen Magda Linette. De Poolse staat 43e op de wereldranglijst, Rus heeft zich opgewerkt naar de 89e plaats. De 29-jarige Westlandse plaatste zich zo automatisch voor grandslamtoernooi. Bij winst op Linette wacht mogelijk een duel met de Amerikaanse Madison Keys, als tiende geplaatst.

Bertens neemt het in de tweede ronde op tegen Katerina Bondarenko uit Oekraïne of de Australische Arina Rodionova als ze wint van Begu. Ze versloeg de Roemeense in 2017 op het graveltoernooi van Madrid in twee sets.

Titelverdedigster Osaka, als derde geplaatst, begint tegen Marie Bouzkova uit Tsjechië. De als eerste geplaatste Ashleigh Barty treft Lesia Tsoerenko uit Oekraïne. Opvallend is het Amerikaanse duel tussen veterane Venus Williams (39 jaar) en de opkomende 15-jarige sensatie Coco Gauff. Vorig jaar versloeg Gauff de oudste van de zussen Williams in de eerste ronde van Wimbledon.

In het mannentoernooi neemt Rafael Nadal, de nummer 1 van de wereld, het op tegen Hugo Dellien uit Bolivia. Titelverdediger Novak Djokovic start tegen de Duitser Jan-Lennard Struff, Roger Federer treft de Amerikaan Steve Johnson. Djokovic (zeven keer winnaar van de Australian Open) en Federer (zes keer) kunnen elkaar in de halve finales tegen komen.