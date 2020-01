Bloemendaal behoudt beste hockeyer ter wereld

Hockeyclub Bloemendaal heeft de beste speler ter wereld langer aan zich weten te binden. Arthur van Doren, de 25-jarige Belg die werd gekozen tot beste hockeyer van 2017 en 2018, speelt ook volgend seizoen op Sportpark ’t Kopje. Van Doren behoort tot de kandidaten om ook te worden gekozen tot de beste speler van 2019.

De Belg is bezig aan zijn tweede seizoen bij Bloemendaal, waarmee hij afgelopen jaar het eerste kampioenschap van de club sinds 2010 veroverde. De Noord-Hollandse ploeg voert ook nu de ranglijst van de hoofdklasse weer aan. “We zijn blij met de verlenging van Arthur, hij is de meest in het oog springende en gewilde speler van de wereld van het moment”, aldus bestuurslid Pepijn Post van Bloemendaal, dat ook Glenn Schuurman, Floris Wortelboer en de Duitser Florian Fuchs langer aan zich wist te binden. Mats de Groot en Oliver Polkamp stoppen na dit seizoen.

Van Doren veroverde eind 2018 met Belgiƫ voor het eerst de wereldtitel, door Oranje in de finale via shoot-outs te verslaan. Vorig jaar volgde ook winst van het EK in Antwerpen.