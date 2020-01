Degelijke start golfer Luiten in Abu Dhabi

Joost Luiten is op het Abu Dhabi Championship het nieuwe golfseizoen vrij goed begonnen. De beste golfer van Nederland staat na de eerste dag op twee slagen onder par: 70. Daarmee staat hij gedeeld 33e.

De 34-jarige Luiten noteerde op de eerste zestien holes par en alleen op de laatste twee holes kwam hij tot een birdie.

Luiten is ambitieus bij zijn eerste toernooi van 2020. “Mijn spel voelt na een intensieve trainingsperiode heel goed en ik heb dan ook hoge verwachtingen deze week in Abu Dhabi. Ik heb het toernooi acht keer eerder gespeeld, altijd de cut gehaald en ben twee keer zesde, een keer vijfde en vorig jaar derde geworden met een score van -15. Duidelijk dus dat de baan mij heel goed ligt “, zei hij in aanloop naar het toernooi in Abu Dhabi.

De Italiaan Renato Paratore gaat samen met Shaun Norris uit Zuid-Afrika aan de leiding. Beiden liepen een ronde van acht slagen onder het baangemiddelde.