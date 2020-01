Geen Australian Open voor Australische tennisser De Minaur

De Australische tennisser Alex de Minaur heeft zich moeten terugtrekken voor de Australian Open. De 20-jarige De Minaur, op plek 21 de eerste Australiër op de wereldranglijst, kampt met een buikspierblessure. Hij liep die blessure vorige week op tijdens de ATP Cup en moest daardoor deze week al het toernooi van Adelaide overslaan. Een scan bracht een scheur in een buikspier aan het licht.

“Zelfs uit bed komen doet pijn”, zei De Minaur, die Rafael Nadal aan het wankelen bracht op de ATP Cup. De Australische kopman liet in de halve finale tegen Spanje bij vlagen geweldig tennis zien tegen de nummer 1 van de wereld en won de eerste set, maar hij gaf de partij alsnog uit handen. Vorig jaar verloor De Minaur op de Australian Open in de derde ronde van Nadal. “Het is vreselijk om het grandslamtoernooi in eigen land te moeten missen”, aldus de tennisser, die afgelopen seizoen drie ATP-titels veroverde.

Nick Kyrgios is op plek 26 van de mondiale ranglijst nu de voornaamste troef van de Australiërs bij de mannen.