Edwin Straver is tijdens de elfde etappe van de Dakar Rally in Saudi-Arabië ernstig gewond geraakt. De 48-jarige motorcoureur viel niet hard in de duinen, maar hij kwam ongelukkig terecht. Straver heeft tien minuten geen hartslag gehad.

De medische helikopter was snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen, waarna Straver in kritieke toestand naar een ziekenhuis in Riyad werd gevlogen. Artsen ter plaatse hebben Straver gereanimeerd.

Straver was bezig aan zijn derde Dakar Rally.