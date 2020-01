Peterhansel de snelste in elfde etappe Dakar Rally

Stéphane Peterhansel heeft bij de auto’s de elfde etappe van de Dakar Rally gewonnen. De Nederlander Bernhard ten Brinke eindigde als vierde, op ruim tien minuten van de Fransman.

Peterhansel deed met zijn zege goede zaken in het klassement. Hij blijft derde, maar hij verkleinde het gat met de Spaanse klassementsleider Carlos Sainz, die in de tiende rit 8.03 van zijn voorsprong inleverde. Ten Brinke staat zesde in het klassement.

De Chileen Pablo Quintanilla zegevierde bij de motoren. Hij had in Haradh negen seconden voorsprong op de Oostenrijker Matthias Walkner. Luciano Benavides uit Argentinië werd derde.

De Amerikaan Ricky Brabec, leider in het klassement voor motoren, gaf 11.48 toe op Quintanilla, de nummer 2 na de elfde etappe.