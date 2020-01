Tennisster De Vroome onderuit in kwalificatie Australian Open

Tennisster Indy de Vroome is blijven steken in de eerste kwalificatieronde voor de Australian Open. De 23-jarige Brabantse moest het in twee sets afleggen tegen Lara Arruabarrena: 3-6 3-6. De 27-jarige Spaanse is de nummer 152 van de wereld, De Vroome staat buiten de top 200.

De tennisster uit Cromvoirt, ooit gezien als een toptalent, stond lang aan de kant vanwege de ziekte van Lyme. Vorig jaar maakte De Vroome haar rentree. Ze is door Fed Cup-captain Paul Haarhuis geselecteerd voor de ontmoeting met Wit-Rusland, begin volgende maand in Den Haag.

De Vroome zou eigenlijk woensdag al in actie komen in Melbourne. Door heftig noodweer moesten alle partijen echter worden verplaatst. Lesley Pattinama-Kerkhove en Tallon Griekspoor wisten eerder wel de tweede ronde van de kwalificaties te bereiken; Richèl Hogenkamp, Bibiane Schoofs en Botic van de Zandschulp werden uitgeschakeld.