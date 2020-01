Van Aert blijft nog even veldrijden en wil naar WK

De Belgische wielrenner Wout van Aert blijft de komende weken actief in het veld. De 25-jarige renner van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma maakte onlangs zijn rentree na lange afwezigheid en het was onduidelijk hoe zijn programma in de aanloop naar het wegseizoen eruit zou zien. “Ik mis nog een bepaalde hardheid die ik straks nodig heb in de Vlaamse klassiekers. Ik vind het leuk om crossen te rijden en het is ook een goede voorbereiding”, zegt Van Aert, die erop rekent dat hij begin volgende maand mag meedoen aan het WK.

De Belg, drievoudig wereldkampioen veldrijden, liep bij een val in de Tour de France een zware blessure op. Van Aert had een half jaar nodig om te herstellen. Hij maakte eind december in de Azencross in Loenhout zijn rentree.

Van Aert rijdt in de aanloop naar het WK de Kasteelcross in Zonnebeke en de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide. Na de mondiale titelstrijd staan nog twee veldritten op zijn programma.