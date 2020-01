Van der Poel kan naar wielerklassieker Milaan-Sanremo

Mathieu van der Poel en zijn ploeg Alpecin-Fenix hebben een uitnodiging gekregen voor Milaan-Sanremo, de eerste grote voorjaarsklassieker. Zoals verwacht heeft organisator RCS de ploeg, die voorheen Corendon-Circus heette, ook een wildcard verstrekt voor de Strade Bianche, de koers die deels over onverharde wegen voert.

Voor de Giro d’Italia gingen de uitnodigingen naar Italiaanse teams: Androni Giocattoli, Bardiani en Vini Zab├║ completeren het deelnemersveld dat verder bestaan uit renners van de negentien WorldTourteams.

Het wegprogramma van Van der Poel begint nu dus naar alle waarschijnlijkheid met de Strade Bianche op 7 maart. Twee weken later kan hij zijn opwachting maken in Milaan-Sanremo. Daarna volgt een reeds aangekondigd optreden in de Ronde van Cataloni├ź.