Waterpoloërs kansloos tegen Rusland op EK

Het is de Nederlandse waterpoloërs niet gelukt hun tweede groepswedstrijd op het EK in Hongarije te winnen. In Boedapest bleek Rusland met 15-9 te sterk.

Oranje had dinsdag de eerste wedstrijd op het EK nog met 9-8 van Roemenië gewonnen. Servië, dat de eerste twee duels overtuigend wist te winnen, is zaterdag de laatste tegenstander in de groepsfase. De groepswinnaar gaat direct door naar de kwartfinales, de nummer 2 en 3 spelen in een tussenronde.

De Nederlandse ploeg van bondscoach Harry van der Meer heeft zich een plek in de kwartfinales ten doel gesteld. Het toernooi geldt ook als belangrijke voorbereiding voor het olympisch kwalificatietoernooi in maart in Rotterdam, waar de waterpoloërs een ticket voor de Spelen in Tokio hopen te pakken. Bij het EK ligt alleen voor de winnaar een toegangsbewijs voor de Spelen klaar.