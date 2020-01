WK judo van 2021 verplaatst van Wenen naar Tasjkent

De beste judoka’s ter wereld gaan volgend jaar naar Tasjkent voor de WK. De strijd om de mondiale titels was in eerste instantie toegewezen aan Wenen, maar de Oostenrijkse bond raakte de organisatie kwijt omdat het te laat was met betalen. De internationale judofederatie IJF besloot in oktober om op zoek te gaan naar een ander gastland.

De IJF kwam uit bij Oezbekistan, dat de wereldkampioenschappen volgend jaar in de Humo Dome in hoofdstad Tasjkent gaat huisvesten. Tasjkent organiseert ook al een paar jaar een Grand Prix-toernooi.

Noël van ’t End veroverde afgelopen jaar bij de WK in Tokio goud in de klasse tot 90 kilogram. In het olympisch jaar wordt geen WK gehouden, na Tasjkent zijn Boedapest (2022) en Doha (2023) de organiserende steden.