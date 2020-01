Zegereeks LA Lakers eindigt tegen Orlando Magic

De basketballer van Los Angeles Lakers hebben na negen overwinningen op rij weer eens een nederlaag moeten incasseren. De ploeg van superster LeBron James ging in het eigen Staples Center onderuit tegen Orlando Magic: 118-119. Markelle Fultz gooide in de laatste minuut de beslissende punten binnen.

De 21-jarige Amerikaan van Orlando Magic kwam tot een zogeheten triple-double: 21 punten, 11 rebounds en 10 assists. Bij de Lakers was James niet alleen goed voor 19 punten, maar hij verzorgde ook 19 assists. Zijn teamgenoot Quinn Cook mocht zich met 22 punten de topscorer van de wedstrijd noemen, maar het was niet genoeg voor de tiende zege op rij in de NBA.

De Lakers staan met 33 overwinningen tegenover nu acht nederlagen wel nog steeds ruim aan kop in het westen. In het oosten leidt Milwaukee Bucks met 36-6. NBA-kampioen Toronto Raptors boekte bij Oklahoma City Thunder de 26e zege van dit seizoen: 130-121. Bij de Canadese ploeg haalden maar liefst zeven spelers qua punten de dubbele cijfers.