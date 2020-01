Motorcoureur Brabec eerste Amerikaanse winnaar in Dakar

De Amerikaanse motorcoureur Ricky Brabec heeft zich verzekerd van de eindzege in de Dakar Rally. De 28-jarige coureur van Honda eindigde in de slotetappe door Saudi-Arabië van Haradh naar Qiddiya als tweede achter zijn Chileense teamgenoot José Ignacio Cornejo. Brabec, die in het klassement een comfortabele voorsprong had op zijn concurrenten, gaf minder dan een minuut toe in de klassementsproef over 167 kilometer.

Brabec is de eerste Amerikaan die een klassement in de Dakar Rally wint. Hij maakte ook een einde aan de hegemonie van KTM bij de motoren. Sinds 2001 zegevierde steeds een KTM-coureur in de befaamde woestijnrally. De laatste keer dat Honda de winnaar leverde bij de motoren was in 1989.

Brabec volgt de Australiër Toby Price op als Dakar-winnaar. Price, die in 2016 ook de beste was bij de motoren, moest genoegen nemen met de derde plaats. De Chileen Pablo Quintanilla eindigde als tweede, op ruim 16 minuten van de Amerikaanse winnaar.